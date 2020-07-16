Солдатова восхитилась омским воздухом

Ирина Солдатова ответила на вопросы омичей о здравоохранении региона. В финале программы министру задали вопрос о впечатлениях от пребывания в регионе. Правда, журналист использовал формулировку «почти полгода в Омске», однако глава ведомства поправила его: «Я, на самом деле, три месяца здесь, со 2 апреля. Чуть больше 100 дней».