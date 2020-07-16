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Солдатова восхитилась омским воздухом

Солдатова восхитилась омским воздухом

16 июля 2020, 11:27
Фото: скриншот с видео Россия 24
Сегодня в прямом эфире радиостанции «Монте-Карло» глава омского Минздрава поделилась своими впечатлениями от пребывания в Омске.

Ирина Солдатова ответила на вопросы омичей о здравоохранении региона. В финале программы министру задали вопрос о впечатлениях от пребывания в регионе. Правда, журналист использовал формулировку «почти полгода в Омске», однако глава ведомства поправила его: «Я, на самом деле, три месяца здесь, со 2 апреля. Чуть больше 100 дней».

«Омск замечательный город, красивый. Здесь прекрасный воздух, Иртыш. Мне мало удалось познакомиться с музеями, театрами. Больше всего я бы хотела отметить: здесь очень много хороших людей. Самое главное – люди, жители, коллективы, мой Минздрав, наши главврачи», - призналась министр.

Также Ирина Солдатова выразила надежду, что у нее будет время привезти в Омск свою семью, чтобы «показать им прекрасный город».

#Новости#Коронавирус COVID-19#Минздрав#Общество
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