Солдатова восхитилась омским воздухом

Ирина Солдатова ответила на вопросы омичей о здравоохранении региона. В финале программы министру задали вопрос о впечатлениях от пребывания в регионе. Правда, журналист использовал формулировку «почти полгода в Омске», однако глава ведомства поправила его: «Я, на самом деле, три месяца здесь, со 2 апреля. Чуть больше 100 дней».
«Омск замечательный город, красивый. Здесь прекрасный воздух, Иртыш. Мне мало удалось познакомиться с музеями, театрами. Больше всего я бы хотела отметить: здесь очень много хороших людей. Самое главное – люди, жители, коллективы, мой Минздрав, наши главврачи», - призналась министр.
Также Ирина Солдатова выразила надежду, что у нее будет время привезти в Омск свою семью, чтобы «показать им прекрасный город».