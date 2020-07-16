Рекомендации садоводам, как правильно выбрать место для смородины в саду

Культура любит воду
Смородину нужно хорошо увлажнять, а также не садить ее на продуваемых ветром местах. Но и сильно заболоченные места ей не подходят. Грунтовые воды близкие к поверхности также опасны.
Почва
Для посадки смородины лучше выбрать увлажненные легкие суглинки. Подойдут также тяжелые суглинистые почвы, если использовать органические удобрения.
Кислотность
Если почва кислотная, то смородина будет страдать от грибковых заболеваний. В таких случаях важно применять известь или пересадить ягоду в другое место.
Красная и белая смородина
Эти ягоды любят открытые места больше, чем черная. Для белой и красной смородины лучше выбрать легкие, либо супесчаные почвы.
Срок посадки
Садить смородину лучше весной, но можно и осенью. За зиму почва осядет и уплотнится, а весной кусты рано начинают идти в рост.
Размножение
Для размножения ягоды подходят отводки, которые нужно прижимать к почве. Это делается весной перед тем, как начнут распускаться почки. Когда осенью побег даст корни, его следует обрезать и перенести на постоянное место.