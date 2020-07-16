Появились подробности жестокого убийства беременной омички

Погибшей девушке было 32 года, она была на восьмом месяце беременности, и, по словам ее знакомых, давно не общалась с подозреваемым в убийстве мужчиной. Омичка хотела вырастить ребенка сама, и об алиментах и шантаже, о которых говорил подозреваемый, речи идти не могло. Сам мужчина после того, как признался в убийстве, заявил, что на преступление его толкнуло именно давление бывшей девушки.
Омич заявил, что не готовился к убийству, однако с его словами не сходятся многие факты: мужчина пришел к омичке без предупреждения в час ночи, припарковав авто не у дома, а за несколько дворов от него. Телефон он оставил у матери, чтобы его перемещения не могли отследить. Бензин он тоже взял с собой, а после случившегося переоделся в другую одежду. А через несколько часов после случившегося мужчина должен был улететь в Москву, где хотел скрыться от правосудия.
На мужчину возбудили уголовное дело, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Ему назначили психиатрическую экспертизу.