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Появились подробности жестокого убийства беременной омички

Появились подробности жестокого убийства беременной омички

16 июля 2020, 19:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Стали известны подробности смерти беременной омички, которую облили бензином и подожгли в ночь на 12 июля. Как выяснила «КП в Омске», предполагаемый убийца и отец нерожденного ребенка заранее готовился к преступлению.

Погибшей девушке было 32 года, она была на восьмом месяце беременности, и, по словам ее знакомых, давно не общалась с подозреваемым в убийстве мужчиной. Омичка хотела вырастить ребенка сама, и об алиментах и шантаже, о которых говорил подозреваемый, речи идти не могло. Сам мужчина после того, как признался в убийстве, заявил, что на преступление его толкнуло именно давление бывшей девушки.

Омич заявил, что не готовился к убийству, однако с его словами не сходятся многие факты: мужчина пришел к омичке без предупреждения в час ночи, припарковав авто не у дома, а за несколько дворов от него. Телефон он оставил у матери, чтобы его перемещения не могли отследить. Бензин он тоже взял с собой, а после случившегося переоделся в другую одежду. А через несколько часов после случившегося мужчина должен был улететь в Москву, где хотел скрыться от правосудия.

На мужчину возбудили уголовное дело, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

#Желтая новость
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