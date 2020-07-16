Появились подробности жестокого убийства беременной омички

Омич заявил, что не готовился к убийству, однако с его словами не сходятся многие факты: мужчина пришел к омичке без предупреждения в час ночи, припарковав авто не у дома, а за несколько дворов от него. Телефон он оставил у матери, чтобы его перемещения не могли отследить. Бензин он тоже взял с собой, а после случившегося переоделся в другую одежду. А через несколько часов после случившегося мужчина должен был улететь в Москву, где хотел скрыться от правосудия.