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Омский боец Шлеменко начал активную борьбу против пьянства

Омский боец Шлеменко начал активную борьбу против пьянства

16 июля 2020, 10:36
Фото: Омский паблич
Баннеры с лицом бойца MMA Александра Шлеменко заметили в разных частях Москвы, сообщается в паблике «Омский паблич». Омич стал лицом социальной рекламы против пьянства.

Накануне в паблике «Омский паблич» появились фотографии, сделанные в Москве. На снимках видно несколько рекламных щитов, установленных в разных частях столицы, на которых запечатлен омский боец MMA Александр Шлеменко.

Серия плакатов представляет из себя социальную рекламу о вреде алкоголя. На фотографиях видно, что девизом рекламы стал лозунг «Трезвость — выбор сильных».

На баннере размещен снимок Александра Шлеменко с двумя чемпионскими поясами, а также говорится, кто он, и его регалии — чемпион мира MMA. Кроме того, на плакате указан адрес сайта общероссийской общественной организации «Общее дело», которая занимается укреплением морально-нравственных ценностей и популяризацией здорового образа жизни в России.

#Новости#Александр Шлеменко#Алкоголь#Общество#Омск сегодня
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