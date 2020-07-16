Омский боец Шлеменко начал активную борьбу против пьянства

На баннере размещен снимок Александра Шлеменко с двумя чемпионскими поясами, а также говорится, кто он, и его регалии — чемпион мира MMA. Кроме того, на плакате указан адрес сайта общероссийской общественной организации «Общее дело», которая занимается укреплением морально-нравственных ценностей и популяризацией здорового образа жизни в России.