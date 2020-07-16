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Омский блогер Ирина Ситькова рассказала о своем первом разе

Омский блогер Ирина Ситькова рассказала о своем первом разе

16 июля 2020, 17:22
Фото: instagram.com/sitkova_irina
Девушка устроила в Instagram конкурс для подписчиков «10 фактов обо мне». Правда, никто не смог дать все правильные ответы, поэтому состязание придется провести еще раз.

Ирина Ситькова из Омска, в Инстаграм-аккаунте которой насчитывается 114 тысяч подписчиков, подвела итоги конкурса «10 фактов обо мне». Она представила подписчикам несколько фактов и предложила определить, какие из них являются правдой, а какие – ложью. Позднее Ирина раскрыла все карты, и теперь ее фанаты знают о девушке немного больше.

Так, выяснилось, что Ирина уже два месяца не ест мясо (в игре она подкорректировала этот факт, написав «три месяца»). Неправдой оказались и слова о том, что девушка в браке два года: на самом деле двухлетнюю годовщину Ирина и Алексей отметят в следующем году. А вот насчет своего веса Ирина не лукавила: он и вправду составляет 55 кг. Также она написала, что ее любимая еда – пицца, что оказалось ложью: любимой еды у омички нет в принципе. А вот волосы она действительно не красила и не наращивала. Никогда.

Информация о наличии у Ирины 24 флаконов духов не соответствует реальности – их 13, а вот насчет присутствия поэтического таланта красавица говорила правду. «Однажды написала Леше три стиха за вечер», - призналась Ирина.

Открылись и другие загадочные факты: к примеру, в возрасте 3-4 лет омичка из любопытства прошила насквозь палец на руке швейной машинкой. Интересно и то, что Ирина не любит выбирать нижнее белье, потому что ей мало что подходит по размеру, да и вообще, по мнению блогера, без этого предмета гардероба можно вполне обойтись.

Правдой оказалось и то, что Ирина только недавно научилась ездить на велосипеде: ее удачный заезд состоялся незадолго до публикации свежего поста. «Наконец-то», - прокомментировала чаровница. Конкурс она пообещала провести еще раз: с первой попытки выявить победителя не удалось.

#Желтая новость
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