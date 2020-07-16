Омский блогер Ирина Ситькова рассказала о своем первом разе

Так, выяснилось, что Ирина уже два месяца не ест мясо (в игре она подкорректировала этот факт, написав «три месяца»). Неправдой оказались и слова о том, что девушка в браке два года: на самом деле двухлетнюю годовщину Ирина и Алексей отметят в следующем году. А вот насчет своего веса Ирина не лукавила: он и вправду составляет 55 кг. Также она написала, что ее любимая еда – пицца, что оказалось ложью: любимой еды у омички нет в принципе. А вот волосы она действительно не красила и не наращивала. Никогда.