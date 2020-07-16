Омский блогер Ирина Ситькова рассказала о своем первом разе

Ирина Ситькова из Омска, в Инстаграм-аккаунте которой насчитывается 114 тысяч подписчиков, подвела итоги конкурса «10 фактов обо мне». Она представила подписчикам несколько фактов и предложила определить, какие из них являются правдой, а какие – ложью. Позднее Ирина раскрыла все карты, и теперь ее фанаты знают о девушке немного больше.
Так, выяснилось, что Ирина уже два месяца не ест мясо (в игре она подкорректировала этот факт, написав «три месяца»). Неправдой оказались и слова о том, что девушка в браке два года: на самом деле двухлетнюю годовщину Ирина и Алексей отметят в следующем году. А вот насчет своего веса Ирина не лукавила: он и вправду составляет 55 кг. Также она написала, что ее любимая еда – пицца, что оказалось ложью: любимой еды у омички нет в принципе. А вот волосы она действительно не красила и не наращивала. Никогда.
Информация о наличии у Ирины 24 флаконов духов не соответствует реальности – их 13, а вот насчет присутствия поэтического таланта красавица говорила правду. «Однажды написала Леше три стиха за вечер», - призналась Ирина.
Открылись и другие загадочные факты: к примеру, в возрасте 3-4 лет омичка из любопытства прошила насквозь палец на руке швейной машинкой. Интересно и то, что Ирина не любит выбирать нижнее белье, потому что ей мало что подходит по размеру, да и вообще, по мнению блогера, без этого предмета гардероба можно вполне обойтись.
Правдой оказалось и то, что Ирина только недавно научилась ездить на велосипеде: ее удачный заезд состоялся незадолго до публикации свежего поста. «Наконец-то», - прокомментировала чаровница. Конкурс она пообещала провести еще раз: с первой попытки выявить победителя не удалось.