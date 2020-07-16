Омских врачей, работающих с COVID-19, хотят отправлять на пенсию досрочно

Газете «Известия» члены партии «Единая Россия» сообщили, что это предложение уже полностью поддержали в профильном комитете Госдумы по труду и в других фракциях. Также отмечается, что планируется провести опрос, по поводу поправок на тему обновления в статьях ТК РФ, относящихся к формату удаленной работы.
А работу с зараженными новым видом инфекции могут приравнять к опасной. Отметим, что многие врачи заразились, а часть успели получить осложнения, которые приводили к смерти в ряде случаев. Поэтому депутаты считают, что все это может стать основанием для досрочного выхода на пенсию.