Омских врачей, работающих с COVID-19, хотят отправлять на пенсию досрочно

А работу с зараженными новым видом инфекции могут приравнять к опасной. Отметим, что многие врачи заразились, а часть успели получить осложнения, которые приводили к смерти в ряде случаев. Поэтому депутаты считают, что все это может стать основанием для досрочного выхода на пенсию.