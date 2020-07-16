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Омских врачей, работающих с COVID-19, хотят отправлять на пенсию досрочно

Омских врачей, работающих с COVID-19, хотят отправлять на пенсию досрочно

16 июля 2020, 17:48
Фото: Медиахолдинг 1MI
Медикам, которые спасали и продолжают спасать людей от коронавируса, власти могут предложить досрочно уходить на пенсию.

Газете «Известия» члены партии «Единая Россия» сообщили, что это предложение уже полностью поддержали в профильном комитете Госдумы по труду и в других фракциях. Также отмечается, что планируется провести опрос, по поводу поправок на тему обновления в статьях ТК РФ, относящихся к формату удаленной работы.

А работу с зараженными новым видом инфекции могут приравнять к опасной. Отметим, что многие врачи заразились, а часть успели получить осложнения, которые приводили к смерти в ряде случаев. Поэтому депутаты считают, что все это может стать основанием для досрочного выхода на пенсию.

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