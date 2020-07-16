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Омские полицейские начали работать вместо врачей

Омские полицейские начали работать вместо врачей

16 июля 2020, 09:03
Фото: Андрей Андрейкин / ЧП Омск
В паблике «ЧП Омск» один из омичей оставил благодарность сотруднику полиции, который помог его отцу с переломом. Пострадавший мужчина не мог добраться в больницу.

В паблике «ЧП Омск» появилась благодарность от омича Андрея Андрейкина в адрес старшего участкового отдела полиции № 3 Исказинова К. К. Мужчина рассказал, что полицейский оказал первую медицинскую помощь его отцу.

По словам омича, тот споткнулся в подъезде и повредил большой палец на руке. Из-за открытого перелома было очень много крови.

Родственники позвонили в скорую помощь, где объяснили, что бригада будет ехать очень долго из-за большого количества больных коронавирусом. В такси тоже сказали, что машину придется долго ждать. Тем временем мужчина начал терять сознание.

«В итоге единственный, кто смог помочь, наш участковый, — написал омич. - Приехал с аптечкой, обработал рану, потом увез на своей машине в БСМП. Большая ему благодарность, что дальше могло бы быть с отцом, не представляю».

#Новости#Скорая помощь#Травма#Соцсети#Полиция#Омск сегодня#Общество
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