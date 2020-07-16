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Омская область пока не готова к снятию ограничений по коронавирусу

Омская область пока не готова к снятию ограничений по коронавирусу

16 июля 2020, 11:15
Фото: правительство Омской области
Министр здравоохранения Ирина Солдатова рассказала, что переход на третий этап снятия ограничений возможен только после уменьшения количества зараженных COVID-19.

Сегодня в эфире «12 канала» министр здравоохранения Ирина Солдтова рассказала, когда Омская область сможет перейти на третий этап снятия ограничений. По словам министра, сейчас происходит увеличение количества зараженных коронавирусом.

Это связано не только с тем, что заболевает все большее число людей, но и с ростом числа выявленных больных. Однако от 40% до 60% выявленных пациентов болеют бессимптомно.

Министр уверена, что подобным образом происходит проникновение вируса в слои населения, и в результате у омичей сможет развиться иммунитет. При этом о новых послаблениях пока говорить рано.

«До 1 августа омичи должны соблюдать масочный и перчаточный режим. И только после снижения числа заболевших мы сможем перейти на третий этап снятия ограничений», — рассказала Ирина Солдатова.

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