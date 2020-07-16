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Омички с каким знаком зодиака чаще привлекают мужчин?

Омички с каким знаком зодиака чаще привлекают мужчин?

16 июля 2020, 13:39
Фото: pixabay.com
Каждый знак зодиака имеет свои отличительные черты. Астрологи выделили 7 знаков, которые привлекают мужчин, если речь идет о женщинах.

Овны – располагают мужчин своей щедростью и хрупкость. Часто они по-детски наивны и вызывают желание о них заботиться и оберегать.

Женщины-Тельцы – отличаются чувственностью и женственностью. Мужчинам нравится баловать таких женщин и покупать им дорогие подарки. Часто представительницы этого знака зодиака приносят себя в жертву.

Близнецы имеют огромную силу притяжения и хорошую энергетику. Рядом с этими женщинами всегда много мужчин. Мужчина будет считать подарком судьбы – быть с такой женщиной в паре.

Женщины Раки самые эмоциональные. Чувственностью и яркостью она может заинтересовать любого. Отношения с девушкой этого знака зодиака никогда не превратятся в рутину.

Львы могут раскрыть свой потенциал. Такая женщина дает партнеру чувство важности. Женщины-Львы в отношении лояльны и преданы.

Девы нежные натуры, хотя могут показаться холодными и расчетливыми. Мужчина, который добьется сердца женщины-Девы, получит ее внимание, заботу и любовь. Такие женщины чувствуют себя в роли защитницы.

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