Омичка отсудила у ресторана 30 тыс за дырку в полу

Женщина объяснила на суде, что провалилась ногой в отверстие в полу, которые находилось в посадочной зоне ресторана. Провал не был обозначен для посетителей, и потому она не заметила его. Омичка упала и получила травму.
Суд признал, что ресторан не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить падение посетителей, и это стало причиной травмирования истицы. Ее требования были частично удовлетворены, и теперь ресторан должен выплатить ей 30 тыс рублей. Также ресторан оштрафовали за то, что он вовремя не удовлетворил требования омички.
В суде отмечают, что решение уже вступило в законную силу.