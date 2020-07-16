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Омичка отсудила у ресторана 30 тыс за дырку в полу

Омичка отсудила у ресторана 30 тыс за дырку в полу

16 июля 2020, 15:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жительница Омска отсудила 30 тыс рублей у ресторана за дырку в полу, в которую она провалилась. Подробности рассказали в пресс-службе Советского районного суда.

Женщина объяснила на суде, что провалилась ногой в отверстие в полу, которые находилось в посадочной зоне ресторана. Провал не был обозначен для посетителей, и потому она не заметила его. Омичка упала и получила травму.

Суд признал, что ресторан не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить падение посетителей, и это стало причиной травмирования истицы. Ее требования были частично удовлетворены, и теперь ресторан должен выплатить ей 30 тыс рублей. Также ресторан оштрафовали за то, что он вовремя не удовлетворил требования омички.

В суде отмечают, что решение уже вступило в законную силу.

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