Омичка отсудила у ресторана 30 тыс за дырку в полу

Суд признал, что ресторан не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить падение посетителей, и это стало причиной травмирования истицы. Ее требования были частично удовлетворены, и теперь ресторан должен выплатить ей 30 тыс рублей. Также ресторан оштрафовали за то, что он вовремя не удовлетворил требования омички.