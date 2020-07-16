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Омичка до смерти запинала односельчанку ради любви

Омичка до смерти запинала односельчанку ради любви

16 июля 2020, 16:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жительницу Саргатского района Омской области подозревают в избиении 35-летней сельчанки, которая через несколько дней после случившегося скончалась. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, женщины не поделили любовника.

Следователи выяснили, что сельчанки в компании своего общего знакомого устроили застолье с алкоголем. В какой-то момент женщины начали ревновать мужчину друг к другу, из-за чего началась драка.

Подозреваемая стала избивать соперницу руками и ногами, а их общий знакомый стал их разнимать. Однако сделать этого у него не получилось, и сельчанка так сильно избила женщину, что через два дня она скончалась в карете скорой помощи.

На женщину возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». На время следствия ее заключили под домашний арест, так как сельчанка воспитывает детей 8 и 10 лет.

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