Омичи пожаловались на провал в тротуарной плитке

В сообществе «ЧП Омск» рассказали про внушительный провал в тротуарной плитке. Он образовался неподалеку от остановки «Дом Туриста», там, где проходит «народная тропа» для желающих подняться на мост. Здесь регулярно перемещается множество горожан, в том числе и на велосипедах.
«Так кладут плитку у нас в центре Омска, упадет на велике вечером кто-нибудь или ребёнок в яму провалится... Будьте аккуратны!» - обратились к землякам авторы фотографий.
«Это колодец разрыли, две недели там работали, а потом заделали, как смогли, до первого дождя», - прокомментировали очевидцы недавних событий.
«Под ноги надо смотреть», - привели омичи единственно верный в данной ситуации совет комментаторы.