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Омичи пожаловались на провал в тротуарной плитке

Омичи пожаловались на провал в тротуарной плитке

16 июля 2020, 12:12
Фото: Станислав Петров / «ЧП Омск»
Огрехи покрытия были обнаружены в центре города, неподалеку от остановки «Дом Туриста». О них горожане рассказали в соцсетях.

В сообществе «ЧП Омск» рассказали про внушительный провал в тротуарной плитке. Он образовался неподалеку от остановки «Дом Туриста», там, где проходит «народная тропа» для желающих подняться на мост. Здесь регулярно перемещается множество горожан, в том числе и на велосипедах.

«Так кладут плитку у нас в центре Омска, упадет на велике вечером кто-нибудь или ребёнок в яму провалится... Будьте аккуратны!» - обратились к землякам авторы фотографий.

«Это колодец разрыли, две недели там работали, а потом заделали, как смогли, до первого дождя», - прокомментировали очевидцы недавних событий.

Фото: Станислав Петров / «ЧП Омск»

«Под ноги надо смотреть», - привели омичи единственно верный в данной ситуации совет комментаторы.

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