Омичи пожаловались на провал в тротуарной плитке

В сообществе «ЧП Омск» рассказали про внушительный провал в тротуарной плитке. Он образовался неподалеку от остановки «Дом Туриста», там, где проходит «народная тропа» для желающих подняться на мост. Здесь регулярно перемещается множество горожан, в том числе и на велосипедах.