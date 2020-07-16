Омичи чуть не задохнулись ночью из-за сильной вони

Сегодня в паблике «Омск ВК» опубликовали очередной пост, в котором омичи пожаловались на выбросы. В последнее время информация о выбросах появляется в соцсетях ежедневно.
По словам автора поста, сегодня ночью Космический проспект превратился в газовую камеру из-за открытых балконов и форточек. Люди проснулись из-за того, что начали задыхаться от неприятного запаха.
«Чувство, что трубу запустили прямо в квартиру. Закрывать окна было бессмысленно», — рассказал омич.
В пресс-службе регионального Минприроды прокомментировали ситуацию с ночными выбросами. В ведомстве рассказали, что за вчерашний день от жителей Октябрьского округа поступило только 8 обращений в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования.
Кроме того, в комментариях пожаловались на неприятный запах, который чувствовался на улицах 10 лет Октября, Дмитриева и 4-я Поселковая. В Минприроды рассказали, что автоматизированные посты не зафиксировали превышений ПДК.