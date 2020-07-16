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Омичи чуть не задохнулись ночью из-за сильной вони

Омичи чуть не задохнулись ночью из-за сильной вони

16 июля 2020, 12:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «Омск ВК» жители нескольких омских улиц пожаловались на очередные выбросы.

Сегодня в паблике «Омск ВК» опубликовали очередной пост, в котором омичи пожаловались на выбросы. В последнее время информация о выбросах появляется в соцсетях ежедневно.

По словам автора поста, сегодня ночью Космический проспект превратился в газовую камеру из-за открытых балконов и форточек. Люди проснулись из-за того, что начали задыхаться от неприятного запаха.

«Чувство, что трубу запустили прямо в квартиру. Закрывать окна было бессмысленно», — рассказал омич.

В пресс-службе регионального Минприроды прокомментировали ситуацию с ночными выбросами. В ведомстве рассказали, что за вчерашний день от жителей Октябрьского округа поступило только 8 обращений в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования.

Кроме того, в комментариях пожаловались на неприятный запах, который чувствовался на улицах 10 лет Октября, Дмитриева и 4-я Поселковая. В Минприроды рассказали, что автоматизированные посты не зафиксировали превышений ПДК.

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