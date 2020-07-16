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Омичей травили смертельно ядовитым газом

Омичей травили смертельно ядовитым газом

16 июля 2020, 11:40
Фото: pixabay.com
По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области зарегистрировали очередное превышение ПДК хлорида водорода.

14 июля 2020 года в Центральном округе Омска содержание хлорида водорода в 2.5 раза превысило предельно допустимую концентрацию вещества. Наблюдения за качеством воздуха проводились на восьми стационарных постах, которые находятся в разных районах города. Во всех остальных округах превышений ПДК не зафиксировали. В этот день уровень загрязнения воздуха был повышенный.

Сегодня, 16 июля, ночью и утром был повышенный уровень загрязнения воздуха. С 00:00 до 11:00 в городе наблюдались неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей. Ожидается, что днем уровень загрязнения будет пониженный.

#Новости#Экология#Выбросы#Общество#Омск сегодня
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