Омичей травили смертельно ядовитым газом

14 июля 2020 года в Центральном округе Омска содержание хлорида водорода в 2.5 раза превысило предельно допустимую концентрацию вещества. Наблюдения за качеством воздуха проводились на восьми стационарных постах, которые находятся в разных районах города. Во всех остальных округах превышений ПДК не зафиксировали. В этот день уровень загрязнения воздуха был повышенный.