Омич отомстил бывшей супруге поджогом машины ее нового ухажера

О поджоге в полицию сообщил 41-летний житель Кировского округа города. Автомобиль KIA Visto был припаркован на улице Авиационная, и утром неизвестный поджег его при помощи тряпки. В машине выгорел салон и отлетела краска, ущерб мужчина оценил в 100 тыс рублей.
Как выяснилось, к поджогу оказался причастен бывший муж любовницы владельца авто. Мужчину зафиксировали камеры наблюдения, установленные на подъезде дома. Его задержали, и на допросе у следователя омич признался, что так решил отомстить своей бывшей жене.
Мужчина нашел на улице кусок ткани, просунул его в приоткрытое окно автомобиля и поджег. Он знал, что машина принадлежит любовнику его бывшей супруги. На омича возбудили уголовное дело, за порчу чужого имущества ему грозит до пяти лет колонии, добавили в УМВД.