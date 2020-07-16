Омич отомстил бывшей супруге поджогом машины ее нового ухажера

Мужчина нашел на улице кусок ткани, просунул его в приоткрытое окно автомобиля и поджег. Он знал, что машина принадлежит любовнику его бывшей супруги. На омича возбудили уголовное дело, за порчу чужого имущества ему грозит до пяти лет колонии, добавили в УМВД.