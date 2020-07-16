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Омич отомстил бывшей супруге поджогом машины ее нового ухажера

Омич отомстил бывшей супруге поджогом машины ее нового ухажера

16 июля 2020, 18:57
Фото: 55.мвд.рф
Жителю Омска грозит пять лет тюрьмы за «огненную» месть. Мужчина поджег автомобиль нового ухажера своей бывшей супруги, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

О поджоге в полицию сообщил 41-летний житель Кировского округа города. Автомобиль KIA Visto был припаркован на улице Авиационная, и утром неизвестный поджег его при помощи тряпки. В машине выгорел салон и отлетела краска, ущерб мужчина оценил в 100 тыс рублей.

Как выяснилось, к поджогу оказался причастен бывший муж любовницы владельца авто. Мужчину зафиксировали камеры наблюдения, установленные на подъезде дома. Его задержали, и на допросе у следователя омич признался, что так решил отомстить своей бывшей жене.

Мужчина нашел на улице кусок ткани, просунул его в приоткрытое окно автомобиля и поджег. Он знал, что машина принадлежит любовнику его бывшей супруги. На омича возбудили уголовное дело, за порчу чужого имущества ему грозит до пяти лет колонии, добавили в УМВД.

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