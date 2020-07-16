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Мэрия Омска ответит за небезопасные омские водоемы

Мэрия Омска ответит за небезопасные омские водоемы

16 июля 2020, 14:49
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омская областная прокуратура внесла представление мэру города Оксане Фадиной за то, что на непригодных для купания городских водоемах все равно купаются омичи. Как рассказали в пресс-службе ведомства, это стало следствием недостаточного информирования населения.

Во время проверки водных объектов прокуратура обнаружила, что на открытых для загорания городских пляжах купаются омичи, в том числе несовершеннолетние. Кроме этого были выявлены водоемы, на которых не было предупреждающих знаков.

«Отсутствие надлежащего взаимодействие между структурными подразделениями администрации Омска и должного контроля со стороны должностных лиц свидетельствуют о нарушении гарантированных государством прав на охрану жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних», — посчитали в надзорном ведомстве.

Мэру города внесли представление, чтобы вопрос с несанкционированным купанием решили как можно скорее. Отмечается, что представление находится на рассмотрении, а его исполнение стоит на контроле прокуратуры.

#Новости#Политика#Омск сегодня
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