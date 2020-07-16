Мэрия Омска ответит за небезопасные омские водоемы

Во время проверки водных объектов прокуратура обнаружила, что на открытых для загорания городских пляжах купаются омичи, в том числе несовершеннолетние. Кроме этого были выявлены водоемы, на которых не было предупреждающих знаков.
«Отсутствие надлежащего взаимодействие между структурными подразделениями администрации Омска и должного контроля со стороны должностных лиц свидетельствуют о нарушении гарантированных государством прав на охрану жизни и здоровья граждан, в том числе несовершеннолетних», — посчитали в надзорном ведомстве.
Мэру города внесли представление, чтобы вопрос с несанкционированным купанием решили как можно скорее. Отмечается, что представление находится на рассмотрении, а его исполнение стоит на контроле прокуратуры.