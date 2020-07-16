Ирина Солдатова попросила омичей не увлекаться КТ

Как подчеркнула глава ведомства, КТ - это не то обследование, которое можно пройти по самоназначению. Чтобы попасть на такое обследование, нужно назначение специалиста, а для этого должны быть показания.
«Это исследование имеет лучевую нагрузку, есть четкие показания для его проведения. Просто так прийти и сделать – это не правильно, это не то, что разрешено и рекомендовано законом», - отметила Солдатова.
По ее словам, чтобы принять решение о необходимости проведения КТ, нужен как минимум осмотр терапевта. Как добавила глава ведомства, в клинических рекомендациях федерального Минздрава четко прописано: не рекомендовано массовое проведение КТ. По словам министра, есть серьезные противопоказания, именно поэтому решение принимает врач.