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Ирина Солдатова попросила омичей не увлекаться КТ

Ирина Солдатова попросила омичей не увлекаться КТ

16 июля 2020, 11:57
Фото: скриншот с видео Россия 24
По ее словам, обследование нельзя пройти по самоназначению. Об этом глава регионального Минздрава рассказала сегодня в прямом эфире радиостанции «Монте-Карло».

Как подчеркнула глава ведомства, КТ - это не то обследование, которое можно пройти по самоназначению. Чтобы попасть на такое обследование, нужно назначение специалиста, а для этого должны быть показания.

«Это исследование имеет лучевую нагрузку, есть четкие показания для его проведения. Просто так прийти и сделать – это не правильно, это не то, что разрешено и рекомендовано законом», - отметила Солдатова.

По ее словам, чтобы принять решение о необходимости проведения КТ, нужен как минимум осмотр терапевта. Как добавила глава ведомства, в клинических рекомендациях федерального Минздрава четко прописано: не рекомендовано массовое проведение КТ. По словам министра, есть серьезные противопоказания, именно поэтому решение принимает врач.

#Новости#Здоровье#Коронавирус COVID-19#Минздрав#Общество
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