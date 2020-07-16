«Хлебодар» заплатит миллион за смерть 81-летней омички

Несчастный случай произошел в апреле 2019 года: водитель экспедитор компании «Хлебодар» на грузовом авто сдавал назад и не заметил проходившую рядом 81-летнюю женщину. Омичка получила серьезные травмы, из-за которых вскоре скончалась.
Советский районный суд осудил водителя на 1 год и 9 месяцев за нарушение правил ПДД, повлекшее смерть человека. С компании, в которой мужчина работал, родственники женщины потребовали 1 млн рублей, однако представители ОАО «Хлебодар» посчитали компенсацию морального вреда переоцененной.
Суд встал на сторону родственников погибшей, а предприятию не удалось обжаловать такое решение. Омский областной суд оставил решение райсуда без изменений, оно вступило в силу. Теперь компания обязана выплатить в пользу дочери погибшей женщину 1 млн рублей.