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«Хлебодар» заплатит миллион за смерть 81-летней омички

«Хлебодар» заплатит миллион за смерть 81-летней омички

16 июля 2020, 14:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
Компания «Хлебодар» обязана выплатить семье 81-летней омички, погибшей под колесами грузового авто, 1 млн рублей. Во столько родственники пенсионерки оценили ее жизнь, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Несчастный случай произошел в апреле 2019 года: водитель экспедитор компании «Хлебодар» на грузовом авто сдавал назад и не заметил проходившую рядом 81-летнюю женщину. Омичка получила серьезные травмы, из-за которых вскоре скончалась.

Советский районный суд осудил водителя на 1 год и 9 месяцев за нарушение правил ПДД, повлекшее смерть человека. С компании, в которой мужчина работал, родственники женщины потребовали 1 млн рублей, однако представители ОАО «Хлебодар» посчитали компенсацию морального вреда переоцененной.

Суд встал на сторону родственников погибшей, а предприятию не удалось обжаловать такое решение. Омский областной суд оставил решение райсуда без изменений, оно вступило в силу. Теперь компания обязана выплатить в пользу дочери погибшей женщину 1 млн рублей.

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