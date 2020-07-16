Дорогу-дублер на Левобережье Омска начали покрывать асфальтом

Строительством дороги занимается компания «СтройТраст», сейчас магистраль готова на 50%. Полностью закончить работы должны к концу года. Как сообщили в мэрии, дорога разделена на четыре участка, и на каждом — разная степень готовности. На 49 тыс кв. м уже уложили щебень, идет прокладка ливневой канализации и устройство земляной насыпи.