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Дорогу-дублер на Левобережье Омска начали покрывать асфальтом

Дорогу-дублер на Левобережье Омска начали покрывать асфальтом

16 июля 2020, 18:00
Фото: мэрия Омска
Будущую дорогу-дублер улицы 70 лет Октября начали покрывать асфальтом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Омска.

Рабочие начали укладывать асфальт на 4-м участке дороги — по улице Крупской. Сообщается, что асфальтом покроют 20.6 тыс кв. м пористого асфальтобетона, а вдоль участка уже обустроили 3.4 км бордюров.

Строительством дороги занимается компания «СтройТраст», сейчас магистраль готова на 50%. Полностью закончить работы должны к концу года. Как сообщили в мэрии, дорога разделена на четыре участка, и на каждом — разная степень готовности. На 49 тыс кв. м уже уложили щебень, идет прокладка ливневой канализации и устройство земляной насыпи.

В мэрии напомнили что дорогу-дублер строят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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