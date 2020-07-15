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Вместо закрытых пляжей омичам посоветовали купаться в ванне

Вместо закрытых пляжей омичам посоветовали купаться в ванне

15 июля 2020, 14:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Полицейские будут штрафовать омичей за купание на пляжах, поскольку в городе все пляжи до сих пор закрыты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

В Омске прошла пресс-конференция, посвященная безопасности на воде. Сотрудники МЧС, УМВД, Следственного комитета и мэрии Омска пришли к выводу, что омичей нужно не предупреждать об опасности, а штрафовать. Подобные выводы связаны с трагической статистикой.

По словам замначальника ГУ МЧС России по Омской области Максима Рыбака, растет количество смертей среди детей в возрасте от 8 до 16 лет. Обычно это те дети, которые гуляют на улице без ведома родителей, пока те находятся на работе.

«Профилактических мер, как показывает статистика, недостаточно. Мы вынуждены штрафовать людей, — рассказал замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Омской области Юрий Виноградов. — Потому что ежедневно видим все больше и больше детей, купающихся в неустановленных местах. А взрослых — в состоянии алкогольного опьянения у воды».

Составлено более 170 протоколов об административных правонарушениях на водных объектов. Полицейские забрали 117 несовершеннолетних со стихийных и официальных пляжей и передали их родителям. На четверых родителей пришлось составлять протоколы из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Планируется, что в ближайшее время омичей начнут штрафовать за купание в неустановленных местах. Жесткие меры собираются применять не только к гражданам, но и к представителям власти, которые не следят за безопасностью на воде. Также омичам напомнили, что в Омске до сих пор нет официально открытых пляжей, но есть два в области. Поэтому гражданам посоветовали использовать альтернативные способы охлаждения: находиться в тени, в помещениях с кондиционером или вентилятором, а также использовать пульверизатор, принимать душ, ванную или купаться в бассейне.

#Новости#Штраф#МЧС#Общество#Омск сегодня
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