Вместо закрытых пляжей омичам посоветовали купаться в ванне

Планируется, что в ближайшее время омичей начнут штрафовать за купание в неустановленных местах. Жесткие меры собираются применять не только к гражданам, но и к представителям власти, которые не следят за безопасностью на воде. Также омичам напомнили, что в Омске до сих пор нет официально открытых пляжей, но есть два в области. Поэтому гражданам посоветовали использовать альтернативные способы охлаждения: находиться в тени, в помещениях с кондиционером или вентилятором, а также использовать пульверизатор, принимать душ, ванную или купаться в бассейне.