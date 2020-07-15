Город55
ГлавноеВсе новости
В Перми прекратили производство по делу против журналиста Даниловича из-за пикета

В Перми прекратили производство по делу против журналиста Даниловича из-за пикета

15 июля 2020, 16:21
Фото: pexels.com
Пермские правоохранители прекратили производство по делу в отношении журналиста Михаила Даниловича. Ранее, 8 июля, он устроил одиночный пикет у здания ФСБ.

Как сообщает properm.ru, это мероприятие Данилович провел в поддержку задержанного в Москве экс-журналиста издания «Ъ» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.

О прекращении производства по административному делу сообщил сам фигурант на своей странице в социальной сети. Данилович рассказал, что ему позвонили из полиции и проинформировали, что не будут отправлять материалы в суд.

Одиночный пикет 8 июля пришлось прекратить всего через несколько минут после его начала. К Даниловичу подошли полицейские и попросили проследовать с ними в участок. Там на журналиста завели дело по статье о нарушении порядка проведения пикетирования.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57