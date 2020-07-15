В Перми прекратили производство по делу против журналиста Даниловича из-за пикета

Как сообщает properm.ru, это мероприятие Данилович провел в поддержку задержанного в Москве экс-журналиста издания «Ъ» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.
О прекращении производства по административному делу сообщил сам фигурант на своей странице в социальной сети. Данилович рассказал, что ему позвонили из полиции и проинформировали, что не будут отправлять материалы в суд.
Одиночный пикет 8 июля пришлось прекратить всего через несколько минут после его начала. К Даниловичу подошли полицейские и попросили проследовать с ними в участок. Там на журналиста завели дело по статье о нарушении порядка проведения пикетирования.