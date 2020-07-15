В Омскую область пытались ввезти 200 кг кумыса в бутылках из-под газировки

Машины задержали на пограничном посте «Черлакский». Они следовали из Киргизии в Иркутск, как оказалось, чтобы доставить 190 кило кумыса и 28 кило меда. При проверке документов выяснилось, что на продукцию нет ветеринарных сертификатов Таможенного союза, и потому перевозить товар через границу нельзя.