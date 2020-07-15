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В Омскую область пытались ввезти 200 кг кумыса в бутылках из-под газировки

В Омскую область пытались ввезти 200 кг кумыса в бутылках из-под газировки

15 июля 2020, 14:55
Фото: www.rsn-omsk.ru
Специалисты Россельхознадзора не пустили в Омскую область почти 220 кг подозрительной продукции — кумыса и меда. Об этом сообщили накануне в пресс-службе ведомства.

Машины задержали на пограничном посте «Черлакский». Они следовали из Киргизии в Иркутск, как оказалось, чтобы доставить 190 кило кумыса и 28 кило меда. При проверке документов выяснилось, что на продукцию нет ветеринарных сертификатов Таможенного союза, и потому перевозить товар через границу нельзя.

Грузы после осмотра были задержаны. Продукцию запретили ввозить в Россию, однако уничтожать их не стали — машины развернули в Киргизию. Отмечается, что перевозчиков привлекли к ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил.

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