В Омской области школьника утянуло на дно Иртыша после спасения подруг

Мальчик бросился им на помощь и сумел вытолкнуть их на берег, но сам уже не смог выбраться из воды. Следователи установят все обстоятельства и причины трагедии, а также дадут оценку действиям сотрудников администрации и служб профилактики. Расследование продолжается.