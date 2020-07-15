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В Омской области школьника утянуло на дно Иртыша после спасения подруг

В Омской области школьника утянуло на дно Иртыша после спасения подруг

15 июля 2020, 12:43
Фото: pixabay.com
Подруги школьника начали тонуть, и он сумел их спасти, но сам не смог выбраться из воды, сообщает Следственный комитет России по Омской области. Возбуждено уголовное дело.

Накануне, 14 июля, около 18:00 на Иртыше в поселке городского типа Черлак утонул 15-летний подросток. Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительной информации, которую следователи получили при осмотре места происшествия и допросах очевидцев, школьник купался в реке вместе со своими друзьями. В какой-то момент две 17-леьние девушки попали в донную яму и начали тонуть.

Мальчик бросился им на помощь и сумел вытолкнуть их на берег, но сам уже не смог выбраться из воды. Следователи установят все обстоятельства и причины трагедии, а также дадут оценку действиям сотрудников администрации и служб профилактики. Расследование продолжается.

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