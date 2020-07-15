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В Омской области перестали курсировать автобусы из-за COVID-19

В Омской области перестали курсировать автобусы из-за COVID-19

15 июля 2020, 11:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
Такое решение принял глава одного из районов, хотя в целом по области подобных правил не вводилось. Об этом рассказали в пресс-службе Облпрокуратуры.

В Павлоградском районе прокуратура выяснила, что с 4 по 14 июня не функционировало транспортное сообщение по 21 муниципальным автобусным маршрутам. Распорядился об этом глава района. Так, регулярного транспортного сообщения оказались лишены жители Павлоградки, а также деревень Кохановка, Дувановка, Белоусовка, Раздольное, Степное и др.

По закону, такие меры вводятся в целях противодействия распространению заболеваний лишь в том случае, если есть предложения Роспотребнадзора. В данном случае их не было, и губернатор Омской области ограничения на работу муниципального транспорта тоже не вводил. В связи с этим главе администрации района внесли представление прокуратуры. Ограничение на движение автобусов было снято с 15 июня.

#Новости#Прокуратура#Автобус#Общество
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