В Омской области перестали курсировать автобусы из-за COVID-19

В Павлоградском районе прокуратура выяснила, что с 4 по 14 июня не функционировало транспортное сообщение по 21 муниципальным автобусным маршрутам. Распорядился об этом глава района. Так, регулярного транспортного сообщения оказались лишены жители Павлоградки, а также деревень Кохановка, Дувановка, Белоусовка, Раздольное, Степное и др.
По закону, такие меры вводятся в целях противодействия распространению заболеваний лишь в том случае, если есть предложения Роспотребнадзора. В данном случае их не было, и губернатор Омской области ограничения на работу муниципального транспорта тоже не вводил. В связи с этим главе администрации района внесли представление прокуратуры. Ограничение на движение автобусов было снято с 15 июня.