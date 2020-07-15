В Омской области перестали курсировать автобусы из-за COVID-19

По закону, такие меры вводятся в целях противодействия распространению заболеваний лишь в том случае, если есть предложения Роспотребнадзора. В данном случае их не было, и губернатор Омской области ограничения на работу муниципального транспорта тоже не вводил. В связи с этим главе администрации района внесли представление прокуратуры. Ограничение на движение автобусов было снято с 15 июня.