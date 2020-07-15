В омской мэрии ответили «отрезанным от мира» жителям

В сообществе «В Омске» появилась жалоба от омичей, живущих на 2-й Енисейской, 90. «Нас отрезают от мира. Выезда и заезда для нас не предусмотрено проектировщиками города Омска. 4 дома остаются блокированы. У нас не будет возможности вызвать службы МЧС, я уже не говорю о том, что нет возможности завезти материалы к отопительному сезону: уголь и дрова», - написали горожане.
На публикацию отреагировали в пресс-службе мэрии. Там отметили, что понимают обеспокоенность авторов поста, но, тем не менее, «ситуация находится на контроле». Вопрос по устройству съезда на 2-ю Енисейскую с дороги-дублера прорабатывается.
«Проезд к домам №90, № 88, № 86, №84, № 82, № 80 по улице 2-я Енисейская обеспечен по улице 2-я Енисейская со стороны улицы 4-я Тюкалинская», - добавили в мэрии.
Как подчеркнул официальный источник, подрядчик бесплатно грейдировал улицу и отсыпал гранулятом дополнительный съезд к вышеперечисленным домам.