В омской мэрии ответили «отрезанным от мира» жителям

В сообществе «В Омске» появилась жалоба от омичей, живущих на 2-й Енисейской, 90. «Нас отрезают от мира. Выезда и заезда для нас не предусмотрено проектировщиками города Омска. 4 дома остаются блокированы. У нас не будет возможности вызвать службы МЧС, я уже не говорю о том, что нет возможности завезти материалы к отопительному сезону: уголь и дрова», - написали горожане.