В Омске водитель маршрутки подверг опасности пассажиров

Накануне в паблике «Типичный Омск» омич Виталий Монтяков рассказал об инциденте, который произошел вчера около 17:15 возле гипермаркета «Лента» на улице 21-я Амурская. По словам мужчины, на остановку подъехала маршрутка № 500, водитель которой вел себя неадекватно. Было похоже, что он находится в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.
Омич и его жена не стали рисковать, поэтому решили дождаться другой транспорт. Перед отъездом Виталий позвонил в полицию и рассказал о том, что видел. После чего решил предупредить омичей, чтобы они были внимательнее, когда садятся в транспорт.
«Очень надеюсь, что если не полиция, то хотя бы другие водители или пассажиры вытащили это тело из-за руля и не пустили его дальше на маршрут, — написал мужчина. — Потому что если оно таки поехало, то могли пострадать или даже погибнуть люди».