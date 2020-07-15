В Омске водитель маршрутки подверг опасности пассажиров

«Очень надеюсь, что если не полиция, то хотя бы другие водители или пассажиры вытащили это тело из-за руля и не пустили его дальше на маршрут, — написал мужчина. — Потому что если оно таки поехало, то могли пострадать или даже погибнуть люди».