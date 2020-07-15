В Омске у детей начали выявлять смертельно опасное заболевание

Обезопасить от кишечной инфекции, а вместе с ней и предотвратить развитие гемолитико-уремического синдрома можно, если внимательно следить за гигиеной детей, особенно летом. Овощи и фрукты, как и руки, нужно тщательно мыть, упавшие в траву или на землю соски и бутылочки нужно обрабатывать перед повторным использованием. Кроме этого нужно следить, чтобы руки, побывавшие в песочнице, не оказались у ребенка во рту.