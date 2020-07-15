Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске у детей начали выявлять смертельно опасное заболевание

В Омске у детей начали выявлять смертельно опасное заболевание

15 июля 2020, 18:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске дети стали болеть редким гемолитико-уремическим синдромом, который появляется после кишечной инфекции. Как рассказали в региональном Минздраве, сразу двое детей едва не стали жертвами опасной инфекции.

Тяжелый синдром начинается как обычная кишечная инфекция, однако вместо выздоровления ребенка могут ждать болезни почек и сосудов, поражение головного мозга. Ребенок может остаться инвалидом или даже умереть, если инфекцию вовремя не распознать.

Как рассказал главный врач детской городской клинической больницы № 3 Андрей Сухарев, синдром встречается в 3-6 случаев на 100 тыс детей младше 6 лет, и то, что в Омске нашли сразу двух заболевших — большая редкость.

«Оба пациента находились в тяжелом состоянии, оперативно был собран консилиум и назначено лечение. Какое-то время дети провели в реанимации, где осуществлялся круглосуточный мониторинг их состояния, и сегодня можно говорить о том, что самое плохое позади», — рассказал Сухарев.

Обезопасить от кишечной инфекции, а вместе с ней и предотвратить развитие гемолитико-уремического синдрома можно, если внимательно следить за гигиеной детей, особенно летом. Овощи и фрукты, как и руки, нужно тщательно мыть, упавшие в траву или на землю соски и бутылочки нужно обрабатывать перед повторным использованием. Кроме этого нужно следить, чтобы руки, побывавшие в песочнице, не оказались у ребенка во рту.

#Новости#Несовершеннолетние дети#Дети#Болезнь#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57