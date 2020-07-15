В Омске у детей начали выявлять смертельно опасное заболевание

Тяжелый синдром начинается как обычная кишечная инфекция, однако вместо выздоровления ребенка могут ждать болезни почек и сосудов, поражение головного мозга. Ребенок может остаться инвалидом или даже умереть, если инфекцию вовремя не распознать.
Как рассказал главный врач детской городской клинической больницы № 3 Андрей Сухарев, синдром встречается в 3-6 случаев на 100 тыс детей младше 6 лет, и то, что в Омске нашли сразу двух заболевших — большая редкость.
«Оба пациента находились в тяжелом состоянии, оперативно был собран консилиум и назначено лечение. Какое-то время дети провели в реанимации, где осуществлялся круглосуточный мониторинг их состояния, и сегодня можно говорить о том, что самое плохое позади», — рассказал Сухарев.
Обезопасить от кишечной инфекции, а вместе с ней и предотвратить развитие гемолитико-уремического синдрома можно, если внимательно следить за гигиеной детей, особенно летом. Овощи и фрукты, как и руки, нужно тщательно мыть, упавшие в траву или на землю соски и бутылочки нужно обрабатывать перед повторным использованием. Кроме этого нужно следить, чтобы руки, побывавшие в песочнице, не оказались у ребенка во рту.