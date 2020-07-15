В Минобразования объяснили, почему детдомовца бросили в омской больнице без вещей

«Детский дом был закрыт на обсервацию со 2 июля, сразу же после того, как официально у медицинской сестры учреждения был подтвержден COVID-19. Весь персонал и воспитанники прошли сплошное тестирование, впоследствии коронавирус был диагностирован у четырех детей, все они переносят заболевание бессимптомно, — сообщили в министерстве образования. — В настоящий момент учреждение на обсервации, за состоянием детей и персонала следят медики, ситуация на контроле в министерстве образования региона. В течение определенного времени законные представители ребенка не могли его навещать. Сейчас ситуацию исправят».