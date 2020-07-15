Город55
ГлавноеВсе новости
В Минобразования объяснили, почему детдомовца бросили в омской больнице без вещей

В Минобразования объяснили, почему детдомовца бросили в омской больнице без вещей

15 июля 2020, 18:35
Фото: pixabay.com
В министерстве образования Омской области отреагировали на сообщения в соцсетях и СМИ о том, что в Городской детской клинической больнице № 2 имени В. П. Бисяриной лежит воспитанник детского дома без вещей первой необходимости.

В ведомстве сообщили, что у мальчика нет вещей и средств гигиены из-за обсервации в детском доме, где он воспитывается.

«Детский дом был закрыт на обсервацию со 2 июля, сразу же после того, как официально у медицинской сестры учреждения был подтвержден COVID-19. Весь персонал и воспитанники прошли сплошное тестирование, впоследствии коронавирус был диагностирован у четырех детей, все они переносят заболевание бессимптомно, — сообщили в министерстве образования. — В настоящий момент учреждение на обсервации, за состоянием детей и персонала следят медики, ситуация на контроле в министерстве образования региона. В течение определенного времени законные представители ребенка не могли его навещать. Сейчас ситуацию исправят».

Ранее в соцсетях появилась просьба о помощи мальчику, который оказался в больнице даже без туалетной бумаги.

#Новости#Несовершеннолетние дети#Дети#Больница#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57