В аппарате мэра Омска удвоится количество сотрудников

Соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Сейчас в аппарате мэра предусмотрено 12 должностей: руководитель, один его заместитель, восемь советников мэра и два главных специалиста. Последних переведут в новый отдел организационной работы, а число советников сократят до шести.
Также в аппарате мэра будет создан отдел по работе с обращениями граждан. Он будет разделен на три сектора: сектор оперативной работы с гражданами, сектор письменных обращений граждан и регистрационно-статистический сектор. В итоге в аппарате мэра будет работать 25 человек, что вдвое больше, чем сейчас.