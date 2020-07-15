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В аппарате мэра Омска удвоится количество сотрудников

В аппарате мэра Омска удвоится количество сотрудников

15 июля 2020, 17:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
Штат аппарата мэра Омска решили удвоить. Для этого будет ликвидировано управление по работе с обращениями граждан, а в аппарате мэра появится новый отдел. Такое решение приняла мэр города Оксана Фадина.

Соответствующий проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Сейчас в аппарате мэра предусмотрено 12 должностей: руководитель, один его заместитель, восемь советников мэра и два главных специалиста. Последних переведут в новый отдел организационной работы, а число советников сократят до шести.

Также в аппарате мэра будет создан отдел по работе с обращениями граждан. Он будет разделен на три сектора: сектор оперативной работы с гражданами, сектор письменных обращений граждан и регистрационно-статистический сектор. В итоге в аппарате мэра будет работать 25 человек, что вдвое больше, чем сейчас.

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