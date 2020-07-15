В аппарате мэра Омска удвоится количество сотрудников

Также в аппарате мэра будет создан отдел по работе с обращениями граждан. Он будет разделен на три сектора: сектор оперативной работы с гражданами, сектор письменных обращений граждан и регистрационно-статистический сектор. В итоге в аппарате мэра будет работать 25 человек, что вдвое больше, чем сейчас.