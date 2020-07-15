Город55
ГлавноеВсе новости
Три знака зодиака, которые в июле встретят свою любовь

Три знака зодиака, которые в июле встретят свою любовь

15 июля 2020, 17:56
Фото: pixabay.com
Июль 2020 года запомнится положительными моментами нескольким представителям зодиакального круга.

Рак

Июль – это время носить корону, которая идеально подойдет представителям этого знака зодиака в этот период. Солнце даст энергии и наполнит любовью и светом. В июле Раки вспомнят свои победы и поражения, оценивая все прожитое. Теперь же время строить планы и действовать. День рождения запомнится событием, которое может изменить жизнь.

Лев

В июле подсознание даст ответы на все вопросы. В этом помогут сны, видения, творчество, самоанализ и погружение в сознание. Этот месяц благоприятен для процедур омоложения и оздоровления. В любой момент мысль может превратиться в идею.

Стрелец

В июле у представителей этого знака зодиака произойдут волшебные изменения. Одинокие Стрельцы могут встретить свою вторую половинку. Удачное время для самопознания. Это будет сложным и долгим процессом, но он даст свои результаты.

#Желтая новость
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57