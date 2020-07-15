Три знака зодиака, которые в июле встретят свою любовь

Июль – это время носить корону, которая идеально подойдет представителям этого знака зодиака в этот период. Солнце даст энергии и наполнит любовью и светом. В июле Раки вспомнят свои победы и поражения, оценивая все прожитое. Теперь же время строить планы и действовать. День рождения запомнится событием, которое может изменить жизнь.