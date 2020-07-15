Три знака зодиака, которые в июле встретят свою любовь

Рак
Июль – это время носить корону, которая идеально подойдет представителям этого знака зодиака в этот период. Солнце даст энергии и наполнит любовью и светом. В июле Раки вспомнят свои победы и поражения, оценивая все прожитое. Теперь же время строить планы и действовать. День рождения запомнится событием, которое может изменить жизнь.
Лев
В июле подсознание даст ответы на все вопросы. В этом помогут сны, видения, творчество, самоанализ и погружение в сознание. Этот месяц благоприятен для процедур омоложения и оздоровления. В любой момент мысль может превратиться в идею.
Стрелец
В июле у представителей этого знака зодиака произойдут волшебные изменения. Одинокие Стрельцы могут встретить свою вторую половинку. Удачное время для самопознания. Это будет сложным и долгим процессом, но он даст свои результаты.