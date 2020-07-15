Три необычные новости среды, на прочтение которых омичам стоит уделить время

Новость № 2. Появились подробности массового падежа коров в селе Азовского района. Ранее власти сообщали, что скот умер после того, как попил из отравленного водоема, однако эта версия не подтвердилась. В региональном Минсельхозе Городу55 сообщили, что в селе сломалась водонапорная башня, и из-за этого коров напоили из бочек с остатками химикатов.