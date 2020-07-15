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Три необычные новости среды, на прочтение которых омичам стоит уделить время

Три необычные новости среды, на прочтение которых омичам стоит уделить время

15 июля 2020, 20:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
Итоги дня — версия Города55.

Сегодняшние итоги дня публикуются в необычном формате: новости будет читать виртуальный диктор, разработанный командой Mail.ru

Новость № 1. В Омской области побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — диагноз подтвердился сразу у 105 человек. Количество погибших после заражения COVID-19 также увеличилось. В целом по России количество выздоровевших за сутки снова превысило число заболевших.

Новость № 2. Появились подробности массового падежа коров в селе Азовского района. Ранее власти сообщали, что скот умер после того, как попил из отравленного водоема, однако эта версия не подтвердилась. В региональном Минсельхозе Городу55 сообщили, что в селе сломалась водонапорная башня, и из-за этого коров напоили из бочек с остатками химикатов.

Новость № 3. Стало известно, когда Омский кадетский корпус возобновит прием курсантов. Напомним, в 2020 году школьников не стали принимать из-за внезапного решения реконструировать корпуса училища.

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