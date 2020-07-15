Три необычные новости среды, на прочтение которых омичам стоит уделить время

Сегодняшние итоги дня публикуются в необычном формате: новости будет читать виртуальный диктор, разработанный командой Mail.ru
Новость № 1. В Омской области побит рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки — диагноз подтвердился сразу у 105 человек. Количество погибших после заражения COVID-19 также увеличилось. В целом по России количество выздоровевших за сутки снова превысило число заболевших.
Новость № 2. Появились подробности массового падежа коров в селе Азовского района. Ранее власти сообщали, что скот умер после того, как попил из отравленного водоема, однако эта версия не подтвердилась. В региональном Минсельхозе Городу55 сообщили, что в селе сломалась водонапорная башня, и из-за этого коров напоили из бочек с остатками химикатов.
Новость № 3. Стало известно, когда Омский кадетский корпус возобновит прием курсантов. Напомним, в 2020 году школьников не стали принимать из-за внезапного решения реконструировать корпуса училища.