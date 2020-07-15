Стало известно, когда Омский кадетский корпус возобновит прием

Что касается набора новых воспитанников, он, как сообщалось ранее, будет приостановлен. В следующем году кадеты из Кемерово и Севастополя вернутся в Омск, а набор будет вестись сразу в 5,6,7 классы. Новички разместятся уже в обновленных помещениях.