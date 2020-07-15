Стало известно, когда Омский кадетский корпус возобновит прием

В ходе плановой реконструкции будут строиться помещения для проживания, учебы и проектной деятельности, занятий спортом, изучения дополнительных образовательных программ. Здесь появится современное оборудование – учебное, лабораторное, мультимедийное. Работы завершатся к 1 сентября 2021 года.
Напомним, на период реконструкции кадеты 9 и 11-х классов отправятся учиться и сдавать итоговую аттестацию в филиал Нахимовского военно-морского училища. Ребята из 7, 8 и 10-х классов поедут в Кемеровское президентское кадетское училище.
Что касается набора новых воспитанников, он, как сообщалось ранее, будет приостановлен. В следующем году кадеты из Кемерово и Севастополя вернутся в Омск, а набор будет вестись сразу в 5,6,7 классы. Новички разместятся уже в обновленных помещениях.