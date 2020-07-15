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Стало известно, когда Омский кадетский корпус возобновит прием

Стало известно, когда Омский кадетский корпус возобновит прием

15 июля 2020, 11:22
Фото: okvk.mil.ru
Это произойдет в 2021 году. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.

В ходе плановой реконструкции будут строиться помещения для проживания, учебы и проектной деятельности, занятий спортом, изучения дополнительных образовательных программ. Здесь появится современное оборудование – учебное, лабораторное, мультимедийное. Работы завершатся к 1 сентября 2021 года.

Напомним, на период реконструкции кадеты 9 и 11-х классов отправятся учиться и сдавать итоговую аттестацию в филиал Нахимовского военно-морского училища. Ребята из 7, 8 и 10-х классов поедут в Кемеровское президентское кадетское училище.

Что касается набора новых воспитанников, он, как сообщалось ранее, будет приостановлен. В следующем году кадеты из Кемерово и Севастополя вернутся в Омск, а набор будет вестись сразу в 5,6,7 классы. Новички разместятся уже в обновленных помещениях.

#Новости#Кадеты#Омский кадетский военный корпус#Общество
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