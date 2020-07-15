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С начала года зарплаты россиян выросли на 3-4%

С начала года зарплаты россиян выросли на 3-4%

15 июля 2020, 23:38
Фото: pxhere.com
В России с января по июнь текущего года зарплаты россиян выросли на 3-4% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Однако темпы роста упали в два раза. Такие данные приводит крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа HeadHunter.

Наибольший прирост произошел в Северо-Кавказском и Сибирском ФО – 5% и 4,1% соответственно. Наиболее низкий прирост зафиксирован на Дальнем Востоке (0,2%) и в Северо-Западном ФО (0,4%). Об этом пишет fedpress.ru.

В сфере IT, СМИ, рекламе, PR и продюсировании зарплата сотрудников увеличилась на 8%. В строительстве, недвижимости, автомобильном бизнесе, розничной торговле зарплаты выросли незначительно – на 1%. Что касается здравоохранения, то здесь ощутимый рост зарплат объясняется надбавками врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

#Новости#Экономика
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