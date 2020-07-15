Рудковская обвинила Дакоту в интернет-травле из-за люксовых сумок

Риту Дакоту пригласила подруга в блогерский круг – девушки должны были разыграть 10 брендовых сумок среди подписчиц. Звезда позвала с собой несколько знаменитостей, в том числе телеведущую Регину Тодоренко.
По словам Дакоты, спустя некоторое время после рекламных съемок для акции ей позвонила Яна Рудковская и сообщила, что на самом деле она организатор. Продюсер заявила певице, что девушка не может сама продвигать бренд, так как выглядит «дешмански».
«Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают как всё было, поливают грязью меня, участников круга и заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты», — написала продюсер на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Рудковская отметила, что Дакота устроила хайп, из-за которого продюсера унижают и оскорбляют, а певица продолжает считать себя жертвой.