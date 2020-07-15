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Рудковская обвинила Дакоту в интернет-травле из-за люксовых сумок

Рудковская обвинила Дакоту в интернет-травле из-за люксовых сумок

15 июля 2020, 14:29
Фото: rudkovskayaofficial
Скандал между продюсером Яной Рудковской и белорусской певицей Ритой Дакотой продолжает набирать обороты. Рудковская обвинила исполнительницу в интернет-травле, с которой женщина столкнулась во время розыгрыша сумок люксовой марки Louis Vuitton.

Риту Дакоту пригласила подруга в блогерский круг – девушки должны были разыграть 10 брендовых сумок среди подписчиц. Звезда позвала с собой несколько знаменитостей, в том числе телеведущую Регину Тодоренко.

По словам Дакоты, спустя некоторое время после рекламных съемок для акции ей позвонила Яна Рудковская и сообщила, что на самом деле она организатор. Продюсер заявила певице, что девушка не может сама продвигать бренд, так как выглядит «дешмански».

«Из-за просьбы поменять фото, она раздула страшный скандал, когда люди, которые не знают как всё было, поливают грязью меня, участников круга и заказные боты обрушают сайт любимого мной бренда и сносят наши посты», — написала продюсер на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Рудковская отметила, что Дакота устроила хайп, из-за которого продюсера унижают и оскорбляют, а певица продолжает считать себя жертвой.

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