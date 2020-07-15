Рассеянная омичка едва не осталась без телефона в аэропорту

Полицейский, патрулировавший Омский аэропорт, обратил внимание на девушку, которая что-то искала в карманах и сумке. Она выглядела растерянно, и сержант полиции предложил свою помощь. Девушка рассказала, что не может найти мобильный телефон.
Как выяснилось, омичка во время регистрации на рейс «Омск-Москва» перекладывала вещи из ручной клади в чемодан, и по невнимательности забыла забрать из него телефон. Чемодан она успела сдать в багаж, однако полицейские смогли в короткие сроки вернуть ее вещи, чтобы девушка не осталась без средства связи.
В пресс-службе транспортной полиции омичам напомнили, что в аэропортах и на вокзалах нужно внимательно следить за своими вещами, а в случае их пропаже необходимо срочно обратиться к патрульным.