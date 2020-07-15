Рассеянная омичка едва не осталась без телефона в аэропорту

Как выяснилось, омичка во время регистрации на рейс «Омск-Москва» перекладывала вещи из ручной клади в чемодан, и по невнимательности забыла забрать из него телефон. Чемодан она успела сдать в багаж, однако полицейские смогли в короткие сроки вернуть ее вещи, чтобы девушка не осталась без средства связи.