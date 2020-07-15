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Рассеянная омичка едва не осталась без телефона в аэропорту

Рассеянная омичка едва не осталась без телефона в аэропорту

15 июля 2020, 15:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жительница Омска потеряла телефон перед рейсом в Москву, но полицейские помогли ей найти гаджет до вылета. Подробности истории рассказали в пресс-службе Омского линейного управления МВД России.

Полицейский, патрулировавший Омский аэропорт, обратил внимание на девушку, которая что-то искала в карманах и сумке. Она выглядела растерянно, и сержант полиции предложил свою помощь. Девушка рассказала, что не может найти мобильный телефон.

Как выяснилось, омичка во время регистрации на рейс «Омск-Москва» перекладывала вещи из ручной клади в чемодан, и по невнимательности забыла забрать из него телефон. Чемодан она успела сдать в багаж, однако полицейские смогли в короткие сроки вернуть ее вещи, чтобы девушка не осталась без средства связи.

В пресс-службе транспортной полиции омичам напомнили, что в аэропортах и на вокзалах нужно внимательно следить за своими вещами, а в случае их пропаже необходимо срочно обратиться к патрульным.

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