Похваливший архангельского террориста омич заплатит 350 тысяч рублей

Согласно материалам дела, омич участвовал в обсуждении теракта в Архангельске 2018 года. Разговор о произошедшем состоялся в одном из сообществ в соцсетях. В рамках обсуждения омич высказался о теракте одобрительно и высказал мнение о «правильности» действий злоумышленника.