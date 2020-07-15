Похваливший архангельского террориста омич заплатит 350 тысяч рублей

1-й Восточный окружной военный суд провел выездное заседание в Омске. Был вынесен приговор по делу, которое расследовало следственное подразделение УФСБ России по Омской области. Фигурантом стал 53-летний омич, публично оправдавший террористические действия. Его обвинили по статье «Публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет». Обвинительное заключение утверждено омской прокуратурой.
Согласно материалам дела, омич участвовал в обсуждении теракта в Архангельске 2018 года. Разговор о произошедшем состоялся в одном из сообществ в соцсетях. В рамках обсуждения омич высказался о теракте одобрительно и высказал мнение о «правильности» действий злоумышленника.
Суд признал омича виновным в публичном оправдании терроризма, его оштрафовали на 350 тысяч рублей. Приговор вынесен «с учетом деятельного раскаяния» и пока не вступил в законную силу.