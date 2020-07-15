Перепрофилированную под COVID омскую больницу официально возглавила Анна Лисичкина

ГБ-17 передали под временное управление Лисичкиной еще 3 июля, когда больница пополнила список «ковидных». Теперь же она официально возглавляет оба медучреждения для лечения коронавирусных больных.
Предшественником Анны Лисичкиной на посту главврача ГБ-17 был Александр Степанов. Он исполнял обязанности руководителя больницы с 5 июня 2020 года, после того, как пост покинул после окончания контракта Михаил Рябуха.
Ранее сообщалось, что коечный фонд ГБ-17 составляет 200 коек, из которых 140 оборудованы кислородом. Из-за того, что больницу отдали под лечение коронавируса, паллиативным пациентам отказали в госпитализации. Мама омского визажиста Яны Брыш также не получила помощь вовремя, несколько дней назад женщина скончалась.