Перепрофилированную под COVID омскую больницу официально возглавила Анна Лисичкина

Ранее сообщалось, что коечный фонд ГБ-17 составляет 200 коек, из которых 140 оборудованы кислородом. Из-за того, что больницу отдали под лечение коронавируса, паллиативным пациентам отказали в госпитализации. Мама омского визажиста Яны Брыш также не получила помощь вовремя, несколько дней назад женщина скончалась.