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От жары в Омске начал деформироваться асфальт

От жары в Омске начал деформироваться асфальт

15 июля 2020, 10:55
Фото: мэрия Омска
Во время 30-градусной жары, которая держится в Омске уже неделю, дорожные службы города предпринимают дополнительные меры для защиты цветов и деревьев от гибели, а дороги от перегрева и деформации, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

«От высокой температуры воздуха асфальтобетонная смесь начинает плавиться. Чтобы понизить температуру асфальта и сохранить его плотность, мы поливаем проезжую часть водой», — рассказал заместитель начальника дорожно-эксплуатационного участка №1 Кировского административного округа Денис Ковалев.

За сутки силами рабочих ДЭУ №1 Кировского АО политы дороги по улицам Суворова, 60-летия Победы и Транссибирской, а также Ленинградский мост и путепровод по улице Торговой.

Также внимание уделяют растениям и цветам. На полив расходуют около 64 куб. метров воды. Каждый день специалисты поливают кустарники и деревья.

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