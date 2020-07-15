От жары в Омске начал деформироваться асфальт

Во время 30-градусной жары, которая держится в Омске уже неделю, дорожные службы города предпринимают дополнительные меры для защиты цветов и деревьев от гибели, а дороги от перегрева и деформации, сообщает пресс-служба мэрии Омска.

«От высокой температуры воздуха асфальтобетонная смесь начинает плавиться. Чтобы понизить температуру асфальта и сохранить его плотность, мы поливаем проезжую часть водой», — рассказал заместитель начальника дорожно-эксплуатационного участка №1 Кировского административного округа Денис Ковалев. За сутки силами рабочих ДЭУ №1 Кировского АО политы дороги по улицам Суворова, 60-летия Победы и Транссибирской, а также Ленинградский мост и путепровод по улице Торговой. Также внимание уделяют растениям и цветам. На полив расходуют около 64 куб. метров воды. Каждый день специалисты поливают кустарники и деревья.