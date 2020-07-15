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Опасная разметка угрожает омским водителям

Опасная разметка угрожает омским водителям

15 июля 2020, 10:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «Аварийный Омск» обсудили участок перед переездом на улице Марьяновской, где водители могут запутаться в разметке и попасть в аварию.

Накануне в паблике «Аварийный Омск» появилась информация, что на дороге перед переездом на улице Марьяновской в сторону Телевизионного завода постоянно происходит нарушение правил дорожного движения. Все дело в неопределенности знаков и разметки на этом участке.

«Въезд в город со стороны Черлакского тракта (на переезд и с переезда) очень сложный для многих водителей из-за некорректной разметки», — объяснил автор поста.

По словам омича, разметку нанесли верно, но она выглядит нелогично. Поэтому водители часто не понимают, как именно нужно ехать, и едут в лоб к другим автомобилям.

В комментариях другой омич указал, что не местному жителю может быть не понятно, что он выехал на встречную полосу. На это ничего не указывает, а разметка и ее отсутствующая часть вводит водителей в заблуждение.

#Новости#Соцсети#Общество#Омск сегодня
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