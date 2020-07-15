Опасная разметка угрожает омским водителям

Накануне в паблике «Аварийный Омск» появилась информация, что на дороге перед переездом на улице Марьяновской в сторону Телевизионного завода постоянно происходит нарушение правил дорожного движения. Все дело в неопределенности знаков и разметки на этом участке.
«Въезд в город со стороны Черлакского тракта (на переезд и с переезда) очень сложный для многих водителей из-за некорректной разметки», — объяснил автор поста.
По словам омича, разметку нанесли верно, но она выглядит нелогично. Поэтому водители часто не понимают, как именно нужно ехать, и едут в лоб к другим автомобилям.
В комментариях другой омич указал, что не местному жителю может быть не понятно, что он выехал на встречную полосу. На это ничего не указывает, а разметка и ее отсутствующая часть вводит водителей в заблуждение.