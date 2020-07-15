Омским пенсионерам пообещали дополнительные выплаты

Пенсионеры могут дополнительно претендовать на 5-10 тыс рублей, но не все, а лишь те, кто родился до 1967 года, которые делали взносы на накопительную часть пенсии в 2002-2004 годах. Также выплаты могут получить те, кто родился 1967 года и старше, которым назначили страховую пенсию по старости, и участники программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений, говорилось в статье.