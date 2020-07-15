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Омским пенсионерам пообещали дополнительные выплаты

Омским пенсионерам пообещали дополнительные выплаты

15 июля 2020, 12:04
Фото: Медиахолдинг 1MI
Накануне, 14 июля, на сайте rueconomics.ru опубликовали информацию о том, что пенсионеры могут претендовать на дополнительные выплаты.

Пенсионеры могут дополнительно претендовать на 5-10 тыс рублей, но не все, а лишь те, кто родился до 1967 года, которые делали взносы на накопительную часть пенсии в 2002-2004 годах. Также выплаты могут получить те, кто родился 1967 года и старше, которым назначили страховую пенсию по старости, и участники программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений, говорилось в статье.

Но позже появилась информация о том, что появилось множество сайтов-подделок ПФР. А один из представителей Пенсионного фонда предупредил, что выплаты для пенсионеров 53-67 лет — фейк, пишет издание LIFE.

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