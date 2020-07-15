Омские врачи спасли сбитую трактором велосипедистку

В паблике «Омск ВК» появился пост с благодарностью врачам скорой помощи одной из частных клиник города, которые бесплатно помогли женщине после того, как она попала в ДТП.

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Вчера в паблике «Омск ВК» появилось сообщение о поиске очевидцев ДТП, которое произошло накануне около 15:40–15:50 в районе шиномонтажа на улице 4-й Амурской. Омичка Елена Новика объяснила, что водитель трактора зацепил ее маму, когда та ехала на велосипеде. Также девушка поблагодарила скорую помощь частной клиники, которая пришла на помощь ее маме после аварии. Врачи скорой остановились и бесплатно осмотрели пострадавшую, обработали ей рану, а затем отвезли в городскую больницу. «В такое тяжелое для них время не оставили [человека] в беде», — подчеркнула омичка. Девушка уточнила, что уже узнала фамилии врачей, которые помогли ее маме. На днях она собирается приехать к ним с благодарностью.