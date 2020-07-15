Город55
ГлавноеВсе новости
Омские врачи спасли сбитую трактором велосипедистку

Омские врачи спасли сбитую трактором велосипедистку

15 июля 2020, 09:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «Омск ВК» появился пост с благодарностью врачам скорой помощи одной из частных клиник города, которые бесплатно помогли женщине после того, как она попала в ДТП.

Вчера в паблике «Омск ВК» появилось сообщение о поиске очевидцев ДТП, которое произошло накануне около 15:40–15:50 в районе шиномонтажа на улице 4-й Амурской. Омичка Елена Новика объяснила, что водитель трактора зацепил ее маму, когда та ехала на велосипеде.

Также девушка поблагодарила скорую помощь частной клиники, которая пришла на помощь ее маме после аварии. Врачи скорой остановились и бесплатно осмотрели пострадавшую, обработали ей рану, а затем отвезли в городскую больницу.

«В такое тяжелое для них время не оставили [человека] в беде», — подчеркнула омичка.

Девушка уточнила, что уже узнала фамилии врачей, которые помогли ее маме. На днях она собирается приехать к ним с благодарностью.

#Новости#Скорая помощь#Врачи#Соцсети#ДТП#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57