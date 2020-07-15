Омские дети придумали опасное летнее развлечение

Вчера в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о маленьких детях, которые бегали по крыше здания по адресу улица Фугенфирова, 9а. Судя по данным сайта «2 Гис», в этом доме находится торговый комплекс.
По словам автора поста, на крыше находились две девочки, которым на вид было по 7-8 лет. Неизвестно, как детям удалось туда забраться. Сообщается, что девочки не только бегали по крыше, но планировали и другие опасные развлечения.
«Родители, пожалуйста, проведите беседу. На этот раз я с ними поговорила, но это может закончиться печально для детей, родителей и водителей. Прыгать собирались на парковку», — рассказала омичка.