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Омские дети придумали опасное летнее развлечение

Омские дети придумали опасное летнее развлечение

15 июля 2020, 08:07
Фото: Инцидент Омск
Как сообщается в паблике «Инцидент Омск» двое детей в возрасте 7-8 лет забрались на крышу трехэтажного магазина и планировали прыгнуть оттуда на парковку.

Вчера в паблике «Инцидент Омск» появилась информация о маленьких детях, которые бегали по крыше здания по адресу улица Фугенфирова, 9а. Судя по данным сайта «2 Гис», в этом доме находится торговый комплекс.

По словам автора поста, на крыше находились две девочки, которым на вид было по 7-8 лет. Неизвестно, как детям удалось туда забраться. Сообщается, что девочки не только бегали по крыше, но планировали и другие опасные развлечения.

«Родители, пожалуйста, проведите беседу. На этот раз я с ними поговорила, но это может закончиться печально для детей, родителей и водителей. Прыгать собирались на парковку», — рассказала омичка.

#Новости#Дети#Соцсети#Общество#Омск сегодня
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