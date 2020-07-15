Омские депутаты заслушали отчет Оксаны Фадиной и начали готовиться к осенней сессии

Мэр города не стала говорить только о положительных результатах, а заточила свое выступление на обсуждение самых острых и неудобных моментов в работе чиновников мэрии Омска. Но начала обсуждение работы горадминистрации она все равно с позитивной информации: ремонт фасадов домов в рамках подготовки к XVII форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана признан успешным опытом. Также городские власти в актив для себя могут занести и постоянное обновление подвижного состава на пассажирских предприятиях.
Отдельно глава администрации упомянула о национальных проектах, которые стали одним из основных драйверов развития социально-экономической инфраструктуры Омска. Фадина заявила, что программа развития Омска до 2030 года уже начала успешно внедряться и работы по ней неустанно ведутся каждый день, в дальнейшем темпы будут только наращиваться.
Но не обошлось без обсуждения болевых точек города, которые необходимо устранять. В частности, одной из них является капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Своими силами мэрия Омска в предыдущие годы могла отремонтировать не более 20 с лишним домов, что являлось крайне низким показателем. Изменил динамику именно 2019 год — тогда за счет федерального финансирования размером в 1.2 млрд рублей в городе через капремонт прошли сразу 180 домов. Однако из-за того, что долгие годы эта проблема никак не решалась, даже такого большого количества недостаточно.
Поэтому в 2020 году капитальный ремонт омских домов должен продолжаться. В планах у мэрии Омска отремонтировать 278 домов, ремонт которых обусловлен судебными решениями. На это федеральный бюджет выделил городу еще 1 млрд рублей.
Тесно связана с этим и другая проблема — рост числа МКД, которые признаются аварийными. Администрация города намерена в ближайшие 5 лет расселить несколько десятков таких домов, что обеспечит омичей 1711 новыми квартирами. Столь масштабные затраты из городского бюджета не могли не оказать влияния на еще одну важную проблему — муниципальный долг. Его объем по итогам 2019 года составил 1.5 млрд рублей.
Относительно успешным мэр считает обновление подвижного состава пассажирских предприятий. Всего за год за счет покупки новых транспортных средств его удалось снизить на треть — с 91% до 61%. При этом потраченные деньги уже начали оправдывать себя — благодаря новой технике общие расходы на содержание транспорта снизились на 301 млн рублей. Также продолжает снижаться долг предприятий — за два года он уменьшился с 978 млн рублей на 500 млн рублей. При этом администрация города намерена и дальше вкладывать миллионы рублей в развитие городского общественного транспорта. В частности, уже в августе 2020 года в городе появятся 33 новых троллейбуса и 24 трамвая.
Постепенно улучшается ситуация с образованием в городе. Так, по словам мэра, количество детей в очереди в детские сады уменьшилось с 27% до 24%, в этом году откроется еще 250 мест в ясельных группах. Уже готово несколько вариантов решения проблемы с отсутствием детского сада в микрорайоне «Серебряный берег». В конце 2020 года появится большая школа на 1200 посещений в микрорайоне «Амурский-2».
Важной точкой для развития городской инфраструктуры мэр Омска назвала ремонт и строительство автомобильных дорог. В прошлом году только по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» город в качестве финансирования получил порядка миллиарда рублей. Благодаря этому удалось привести в соответствие всем современным стандартам 17 городских трасс и 6 транспортных развязок. Также полным ходом идет строительство крайне важной трассы на Левобережье Омска — дороги-дублера улицы 70-летия Октября. Она позволит значительно разгрузить близлежащие трассы и соединит одной линией сразу несколько городских микрорайонов.
Не обошла стороной мэр Омска и муниципальные предприятия, часть из которых готовится к преобразованию и изменению формы собственности.
«Прорабатывается вопрос реорганизации муниципальных предприятий, управляющих городскими банями. По ним мы проводим анализ и пытаемся понять, какой вариант будет самым экономически выгодным и безболезненным. Одна из основных идей — объединение всех предприятий в одно юридическое лицо, которое сможет в полной мере распоряжаться помещениями и наконец начнет на них зарабатывать. В этом же году, естественно, это мешает сделать особый противоэпидемический режим, введенный в регионе», — пояснила мэр.
Уже во время осенней сессии работы Омского городского Совета у мэрии Омска будет готов план-график работы с муниципальными предприятиями. Напомним, согласно принятому в начале 2020 года федеральному закону, до 2024 года все муниципалитеты страны должны отказаться от унитарных предприятий как формы собственности.
Разумеется, в конце своего выступления мэр Омска поблагодарила депутатов Горсовета за совместную работу, которая замыкалась не только на финансовых, но и на имущественных вопросах и нуждах города. Глава города высоко оценила старания и желание народных избранников решить как можно больше городских проблем.
Подытожил работу Омского городского Совета в весенней сессии 2020 года и спикер Горсовета Владимир Корбут. Он отметил, что, несмотря на то, что депутаты уходят на двухмесячные каникулы, для них работа на благо города не заканчивается. Как отметил Корбут, на своих избирательных участках народные избранники продолжат встречаться с населением, принимать наказы и решать проблемы омичей.
«Весенняя сессия действительно была напряженная, но депутатский корпус рассмотрел все запланированные вопросы, при этом включая уже по ходу сессии новые в повестку заседаний. Но лето не означает, что работы у нас не осталось. В июле мы ждем утверждения генерального плана», — пояснил спикер Горсовета.
Корбут отметил совместную работу чиновников и депутатов, особенно в деле поддержки малого и среднего бизнеса, организации работы различных муниципальных и государственных программ, и получения федерального и регионального софинансирования на действительно важные для Омска проекты и объекты.