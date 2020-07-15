Омские депутаты заслушали отчет Оксаны Фадиной и начали готовиться к осенней сессии

Относительно успешным мэр считает обновление подвижного состава пассажирских предприятий. Всего за год за счет покупки новых транспортных средств его удалось снизить на треть — с 91% до 61%. При этом потраченные деньги уже начали оправдывать себя — благодаря новой технике общие расходы на содержание транспорта снизились на 301 млн рублей. Также продолжает снижаться долг предприятий — за два года он уменьшился с 978 млн рублей на 500 млн рублей. При этом администрация города намерена и дальше вкладывать миллионы рублей в развитие городского общественного транспорта. В частности, уже в августе 2020 года в городе появятся 33 новых троллейбуса и 24 трамвая.