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Омичка притворилась мертвой ради спасения своей жизни

Омичка притворилась мертвой ради спасения своей жизни

15 июля 2020, 10:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
За кражи, попытку грабежа и покушение на убийство подсудимого приговорили к 7 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Омской области.

Саргатский районный суд Омской области рассмотрел уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвинялся в краже, свершенной с незаконным проникновением в жилище, а также покушении на грабеж и покушении на убийство.

Следователи установили, что в октябре–ноябре 2019 года подсудимый совершил несколько краж, некоторые из них были связаны с проникновением в дома, а также совершил покушение на тяжкое и особо тяжкое преступление. В октябре 2019 года мужчина гулял по одной из улиц в поселке городского типа Саргатское, когда увидел на одном из домов замок.

Он понял, что хозяев нет дома, поэтому пробрался внутрь через форточку и украл бытовые вещи на сумму более 3.5 тыс рублей. Через месяц злоумышленник подбежал на улице к женщине и попытался украсть у нее дамскую сумочку. Однако потерпевшая бурно сопротивлялась, поэтому мужчине пришлось отступить.

В конце ноября 2019 года мужчина выпивал вместе со своей знакомой. Во время застолья между ними произошла ссора, поэтому подсудимый взял нож и несколько раз ударил ее в грудь и живот. Женщина поняла, что злоумышленник пытается ее убить, поэтому притворилась потерявшей сознание. После этого он покинул место преступления.

Мужчина полностью признал свою вину. Отметим, когда он был несовершеннолетним, он уже был судимым за убийство. Суд приговорил его к 7 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строго режима. Приговор еще не вступил в силу.

#Желтая новость
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