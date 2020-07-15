Омичка притворилась мертвой ради спасения своей жизни

Следователи установили, что в октябре–ноябре 2019 года подсудимый совершил несколько краж, некоторые из них были связаны с проникновением в дома, а также совершил покушение на тяжкое и особо тяжкое преступление. В октябре 2019 года мужчина гулял по одной из улиц в поселке городского типа Саргатское, когда увидел на одном из домов замок.