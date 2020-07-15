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Омичи покупали наркотики в аптеках

Омичи покупали наркотики в аптеках

15 июля 2020, 13:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Полицейские задержали владелицу сети аптек и трех фармацевтов, которые занимались распространением сильнодействующего препарата, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области пресекли незаконную деятельность группы, которая занималась сбытом сильнодействующего вещества через сеть аптечных пунктов. Полицейские задержали владелицу сети аптек и трех фармацевтов.

По предварительной информации, фармацевты продавали покупателям сильнодействующие вещества без рецепта. Сбыт проходил только за наличные и без кассового чека. Для конспирации сообщницы использовали сленговые названия препаратов, чтобы случайно не продать их посторонним покупателям.

Когда препарат поступал в аптеку, фармацевты избавлялись от упаковки, чтобы лекарство нельзя было идентифицировать. Во время обысков полицейские нашли 54 тысячи единиц сильнодействующего вещества.

Задержание 34-летней владелицы и фармацевтов происходило при участии полиции и спецназа «Гром». Следователи возбудили шесть уголовных дел по части третьей статьи 234 УК РФ. Двух подозреваемых арестовали, остальных отпустили под подписку о невыезде.

#Новости#Наркотики#Уголовное дело#Полиция#Аптека#Происшествия#Омск сегодня
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