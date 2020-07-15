Омичи покупали наркотики в аптеках

По предварительной информации, фармацевты продавали покупателям сильнодействующие вещества без рецепта. Сбыт проходил только за наличные и без кассового чека. Для конспирации сообщницы использовали сленговые названия препаратов, чтобы случайно не продать их посторонним покупателям.