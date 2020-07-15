Город55
ГлавноеВсе новости
Омич убил приятеля за жизненные советы

Омич убил приятеля за жизненные советы

15 июля 2020, 17:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жителя Омской области подозревают в жестоком убийстве, поводом для которого послужили жизненные советы. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тело 36-летнего мужчины прохожие обнаружили в сквере на улице Заозерная. На его теле были следы избиения, и потому следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Вскоре выяснилось, что к случившемуся может быть причастен 32-летний знакомый погибшего. Мужчина ранее уже был судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков. Следователи предполагают, что мужчины повздорили из-за того, что потерпевший стал учить омича жизни. Подозреваемому это не понравилось, и он показал свое недовольство сначала кулаками, а затем битой.

После случившегося мужчина уехал в Исилькуль, но скрыться от силовиков ему не удалось. На время расследования мужчину заключили под стражу, сообщили в СУ СКР по Омской области.

#Желтая новость
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57