Омич убил приятеля за жизненные советы

Вскоре выяснилось, что к случившемуся может быть причастен 32-летний знакомый погибшего. Мужчина ранее уже был судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков. Следователи предполагают, что мужчины повздорили из-за того, что потерпевший стал учить омича жизни. Подозреваемому это не понравилось, и он показал свое недовольство сначала кулаками, а затем битой.