Омич убил приятеля за жизненные советы

Тело 36-летнего мужчины прохожие обнаружили в сквере на улице Заозерная. На его теле были следы избиения, и потому следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
Вскоре выяснилось, что к случившемуся может быть причастен 32-летний знакомый погибшего. Мужчина ранее уже был судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков. Следователи предполагают, что мужчины повздорили из-за того, что потерпевший стал учить омича жизни. Подозреваемому это не понравилось, и он показал свое недовольство сначала кулаками, а затем битой.
После случившегося мужчина уехал в Исилькуль, но скрыться от силовиков ему не удалось. На время расследования мужчину заключили под стражу, сообщили в СУ СКР по Омской области.