«Нет даже туалетной бумаги». Омичка попросила помочь лежащему в больнице детдомовцу

В сообществе «Омск Live» появился пост от омички, лежащей с ребенком в Городской детской клинической больнице №2 имени В. П. Бисяриной. Женщина беспокоится о мальчике из детского дома, который лежит вместе с ней в палате.
«У него фактически нет вещей, нет средств гигиены, той же туалетной бумаги, а он лежит тут уже 2 недели, и столько же еще. Я ему, конечно, отдала по мелочи, то же полотенце и шампунь, этого тоже у него не было 2 недели. У него порваны сандалии, а он в них целый день ходит», - написала омичка.
Женщина обратилась к жителям города с просьбой привезти для ребенка одежду, обувь, средства гигиены. В комментариях сразу откликнулись несколько омичей, которые захотели помочь мальчику: у кого-то новые вещи нашлись дома, кто-то решил приобрести необходимое.
Город55 связался с приемной главного врача медучреждения. Там ответили, что доведут информацию до руководства больницы.