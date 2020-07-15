«Нет даже туалетной бумаги». Омичка попросила помочь лежащему в больнице детдомовцу

«У него фактически нет вещей, нет средств гигиены, той же туалетной бумаги, а он лежит тут уже 2 недели, и столько же еще. Я ему, конечно, отдала по мелочи, то же полотенце и шампунь, этого тоже у него не было 2 недели. У него порваны сандалии, а он в них целый день ходит», - написала омичка.