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Не стало бывшего главы омского УФСИН Алексея Власова

Не стало бывшего главы омского УФСИН Алексея Власова

15 июля 2020, 13:26
Фото: Пресс-служба УФСИН России по Омской области
Ему было 70 лет. О кончине сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

14 июля ушел из жизни бывший начальник омского УФСИН Алексей Иванович Власов, генерал-майор внутренней службы в отставке и заслуженный работник МВД. Он отслужил в системе исполнения наказаний с 1973 до 2003 года, начав с должности инженера-технолога аппаратного цеха ИТК-6. За годы службы Алексею Власову вручили Орден Мужества, Орден Почета, медали «За безупречную службу» и другие награды.

«Трудолюбие, добросовестность, инициативность, принципиальность, умение довести начатое дело до успешного завершения, отзывчивость – это далеко не полный перечень тех качеств, за которые ценили и уважали Алексея Ивановича», - пишут в пресс-службе УФСИН.

Прощание с Алексеем Власовым пройдет 17 июля с 12-00 до 14-00 часов по адресу: г. Омск, ул. Поворотникова, 4.

#Новости#Смерть#Общество
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