Не стало бывшего главы омского УФСИН Алексея Власова

14 июля ушел из жизни бывший начальник омского УФСИН Алексей Иванович Власов, генерал-майор внутренней службы в отставке и заслуженный работник МВД. Он отслужил в системе исполнения наказаний с 1973 до 2003 года, начав с должности инженера-технолога аппаратного цеха ИТК-6. За годы службы Алексею Власову вручили Орден Мужества, Орден Почета, медали «За безупречную службу» и другие награды.