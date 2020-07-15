Не стало бывшего главы омского УФСИН Алексея Власова

14 июля ушел из жизни бывший начальник омского УФСИН Алексей Иванович Власов, генерал-майор внутренней службы в отставке и заслуженный работник МВД. Он отслужил в системе исполнения наказаний с 1973 до 2003 года, начав с должности инженера-технолога аппаратного цеха ИТК-6. За годы службы Алексею Власову вручили Орден Мужества, Орден Почета, медали «За безупречную службу» и другие награды.
«Трудолюбие, добросовестность, инициативность, принципиальность, умение довести начатое дело до успешного завершения, отзывчивость – это далеко не полный перечень тех качеств, за которые ценили и уважали Алексея Ивановича», - пишут в пресс-службе УФСИН.
Прощание с Алексеем Власовым пройдет 17 июля с 12-00 до 14-00 часов по адресу: г. Омск, ул. Поворотникова, 4.