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Бюджет Омска пополнился на 23 млрд за год

Бюджет Омска пополнился на 23 млрд за год

15 июля 2020, 17:09
Фото: мэрия Омска
Мэр Омска Оксана Фадина выступила перед депутатами Омского горсовета с отчетом о работе мэрии горда, проделанной в 2019 году.

По словам мэра, казна пополнилась на 23 млрд рублей, что больше на 24.6%, чем в 2018 году. Омск получил финансовую помощь из вышестоящих бюджетов на общую сумму 3.4 млрд рублей за счет участия в федеральных программах развития.

Нацпроекты позволили построить четыре детских сада, благоустроить 13 общественных территорий и 30 дворов, комплексно отремонтировать 17 дорог, открыть первую мобильную библиотеку, завершается строительство школы в Амуре-2 на 1122 места.

В 2019 году на реализацию нацпроектов направлено 2.57 млрд рублей, в 2020 году на эти цели предусмотрено 2.84 млрд рублей. Также мэр добавила, что по нацпроекту «Демография» запланировано строительство еще семи учреждений на 1440 мест, которые откроются в 2021 году.

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