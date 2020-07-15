Бюджет Омска пополнился на 23 млрд за год

По словам мэра, казна пополнилась на 23 млрд рублей, что больше на 24.6%, чем в 2018 году. Омск получил финансовую помощь из вышестоящих бюджетов на общую сумму 3.4 млрд рублей за счет участия в федеральных программах развития.
Нацпроекты позволили построить четыре детских сада, благоустроить 13 общественных территорий и 30 дворов, комплексно отремонтировать 17 дорог, открыть первую мобильную библиотеку, завершается строительство школы в Амуре-2 на 1122 места.
В 2019 году на реализацию нацпроектов направлено 2.57 млрд рублей, в 2020 году на эти цели предусмотрено 2.84 млрд рублей. Также мэр добавила, что по нацпроекту «Демография» запланировано строительство еще семи учреждений на 1440 мест, которые откроются в 2021 году.