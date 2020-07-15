Бюджет Омска пополнился на 23 млрд за год

В 2019 году на реализацию нацпроектов направлено 2.57 млрд рублей, в 2020 году на эти цели предусмотрено 2.84 млрд рублей. Также мэр добавила, что по нацпроекту «Демография» запланировано строительство еще семи учреждений на 1440 мест, которые откроются в 2021 году.