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Зараженная химикатами вода убила сотню коров в селе Омской области

Зараженная химикатами вода убила сотню коров в селе Омской области

14 июля 2020, 17:36
Фото: "Голос Омска"
В селе Сереброполье Азовского района Омской области начали массово умирать коровы. По словам местных жителей, опубликовавших пугающее видео в паблике «Голос Омска», скот напоили водой, зараженной химикатами.

«Башня водоснабжения была сломана, сказали, чтобы поили коров из бочек, но предупредили, чтобы их промыли. [Пастухи] этого не сделали», — сообщается в паблике.

Как сообщает автор записи, из-за зараженной химикатами воды погибло около 100 голов скота. Судя по видео, на котором изображен луг с трупами животных, коровы погибли практически одновременно и в одном месте. Некоторые животные остались в живых, об их количестве информации пока нет.

В администрации Азовского района Городу55 на вопрос о массовом падеже скота ответили следующее: «Мы в курсе ситуации, но прокомментировать сможем тогда, когда получим официальное заключение тех структур, которые проводят проверку».

В региональном Минсельхозе сообщили ужасающие подробности случившегося, подтвердив, что коровы погибли от отравления химикатами.

«Пили не из бочек, из водоема. Там были какие-то сбросы [вредных веществ в воду], прокуратура сейчас проверяет. Около ста голов погибли. Коровы фермерские», — сообщили Городу55 в Минсельхозе.

Отметим, что в селе Сереброполье Азовского района, согласно открытым источникам, проживает 649 человек.

ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Минсельхоза Омской области: «13 июля в СПК Пришиб Азовского района Омской области пало 94 головы коров, место гибели животных было продезинфицировано. Установлено, что животные пили из бочки, где ранее находились химические вещества для обработки полей. В настоящее время трупы павших животных отправлены на утилизацию в Кормиловский ветутилзавод, особо опасные болезни, в том числе „Сибирская язва“ исключены сотрудниками ветеринарии. По факту случившегося проводится основательная проверка».

#Желтая новость#Видео
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