Зараженная химикатами вода убила сотню коров в селе Омской области

Пресс-служба Минсельхоза Омской области: «13 июля в СПК Пришиб Азовского района Омской области пало 94 головы коров, место гибели животных было продезинфицировано. Установлено, что животные пили из бочки, где ранее находились химические вещества для обработки полей. В настоящее время трупы павших животных отправлены на утилизацию в Кормиловский ветутилзавод, особо опасные болезни, в том числе „Сибирская язва“ исключены сотрудниками ветеринарии. По факту случившегося проводится основательная проверка».